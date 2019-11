Maltempo a Napoli, albero si abbatte su bus in sosta: nessun ferito

A causa del forte vento che in queste ore sferza il Napoletano e la Campania, un albero si è abbattuto su un autobus fermo nello stazionamento dei mezzi CTP di via Fasano, a Pozzuoli (Napoli). A bordo del veicolo c’erano quattro passeggeri, in attesa della partenza, e l’autista, che è stato portato in ospedale dal personale del 118 per accertamenti a causa del forte spavento. Secondo quanto rende noto Adolfo Vallini, dell'Usb, al momento dell'incidente l'autista era seduto al posto guida. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia municipale.

L'albero caduto su un bus a Napoli (ANSA)