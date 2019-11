Un uomo di 54 anni, di origini bengalesi, è finito in manette a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Il 54enne è stato bloccato dai carabinieri mentre, all'interno della propria abitazione e davanti ai figli minorenni, stava aggredendo la moglie. L'allarme è stato dato proprio da uno dei figli della coppia, un bambino di 12 anni che, vedendo la madre in difficoltà, era corso dai militari chiedendo il loro aiuto.

L'aggressione

All'arrivo dei carabinieri, il 54enne stava colpendo la moglie alla testa con una scarpa. Inoltre, durante la colluttazione, aveva preso a morsi la donna alle mani e alle gambe. Da quanto trapela, le vessazioni - fisiche e psicologiche - andavano avanti da nove anni. La donna, tuttavia, non aveva mai presentato denuncia. Il 54enne è ora in carcere.