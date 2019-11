Realizzava fuochi d’artificio illegali di grande pericolosità, la cui esplosione accidentale danneggiò, lo scorso luglio, due appartamenti in una palazzina di via Atellana, ad Arzano, in provincia di Napoli, rendendo necessaria l'evacuazione dell'intero stabile. Un 23enne è stato arrestato oggi dai carabinieri, che hanno dato esecuzione un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord, per fabbricazione e detenzione illegale di ordigni esplosivi e crollo di costruzioni.

La perquisizione

Durante la perquisizione dell’abitazione dell’uomo, i militari dell’Arma hanno trovato numerosi ordigni artigianali di elevatissimo potenziale, che venivano realizzati in condizioni di assoluta precarietà per unione di componenti chimici estremamente instabili e, quindi, altamente pericolosi.