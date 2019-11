Allarme bomba alla stazione di Napoli, ma era un bagaglio abbandonato

Allarme alla stazione Centrale di Napoli per un pacco sospetto avvistato poco dopo le 8. Gli agenti hanno notato un bagaglio abbandonato sotto un pilastro al centro galleria: nascosta dietro alcuni tabelloni pubblicitari, la borsa era stata depositata da ignoti da poco, tant'è che la pattuglia, in un giro di perlustrazione effettuato pochi minuti prima, non aveva notato nulla di anomalo.

Il protocollo di rito

Sul posto è intervenuta la polizia del gruppo Cinofili Antiesplosivi e del nucleo Artificieri Antisabotaggio. Nel frattempo, la Polfer ha messo in sicurezza l'area, circoscrivendo la zona e impedendo il transito ai numerosi passeggeri che stamattina affollavano lo scalo ferroviario. Dopo le verifiche del caso, è stato constatato che all'interno del bagagliaio c'erano solo alcuni indumenti. Rientrato l'allarme, la circolazione è ripresa regolarmente alle 10. Sono in corso indagini per risalire al proprietario della borsa.