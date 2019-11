Meteo a Napoli: le previsioni del 10 novembre

La situazione meteo in città

A Napoli cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 6.1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Una saccatura atlantica, associata all'approfondimento di un minimo depressionario sul Mar di Sardegna, alimenta ancora la formazione di nubi e rovesci sparsi lungo le coste tirreniche di Campania e Calabria, specie su Cilento, Cosentino e alto Lametino.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 4.7mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 7.1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,4 µg/m³.