Camorra, Benevento: arrestato latitante condannato per traffico di droga

E’ stato arrestato nella campagne di Apice, in provincia di Benevento, il 40enne Stanislao Sparandeo, condannato a 10 anni di carcere e latitante dallo scorso febbraio. Sparandeo, beneventano, si nascondeva in una casa di località San Martino, dove è stato scoperto dai carabinieri. Lo scorso febbraio era stato condannato in via definitiva dalla Cassazione per associazione a delinquere finalizzata al traffico e spaccio di droga. Il procedimento è nato dall’operazione del 2014 denominata "Tabula rasa" portata avanti nei confronti del gruppo criminale facente capo alla famiglia Sparandeo.