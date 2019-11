Incidente ad Arzano, scontro frontale tra due auto: morta una 17enne

Una ragazzina di 17 anni è morta in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte in corso D'Amato ad Arzano, in provincia di Napoli. A bordo delle due auto coinvolte nello scontro frontale c'erano otto giovani, di cui due minori. La 17enne ha perso la vita durante il trasporto in ospedale mentre gli altri ragazzi sono stati trasportati negli ospedali di Napoli, al Cardarelli, Frattamaggiore, Giugliano e Acerra. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Casoria.