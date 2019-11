Fiumi di eroina dal Pakistan, smantellato clan a Castel Volturno

La Dda di Napoli ha smantellato un'organizzazione criminale formata in prevalenza da nigeriani che importava eroina in Italia, con epicentro a Castel Volturno (Caserta), per poi distribuirla anche in Europa. Sono 16 le persone arrestate: 13 finite in carcere, tre ai domiciliari. Gli arrestati sono quasi tutti nigeriani, ma ci sono anche ghanesi e due italiani, che spacciavano a Roma e Latina.

Le indagini

I carabinieri hanno indagato partendo da alcune persone ritenute appartenenti alla malavita organizzata nigeriana presenti a Castel Volturno nei cui confronti è stato accertato un ruolo di primo piano nell'importazione dell'eroina dal Pakistan, paese produttore. Droga che arrivava poi in paesi africani con i quali i fornitori mantenevano forti legami, tra cui la madrepatria Nigeria, ma anche il Niger, il Malawi, l'Uganda, la Tanzania, il Ruanda, per poi essere affidata a corrieri che la portavano in Italia ingerendo gli ovuli o nascondendola nei bagagli.