L’ondata di maltempo che si è abbattuta ieri sul Centro Italia non ha risparmiato nemmeno la Campania (FOTO). Tra le zone più colpite della Regione c’è la provincia di Salerno, dove nella giornata di ieri sono state fatte evacuare, in via precauzionale, circa 100 famiglie da Nocera Inferiore. Altre venti hanno invece dovuto abbandonare le loro abitazioni a Castel San Giorgio per il pericolo che l’acqua e i detriti presenti nella vasca di laminazione in località Valesana potessero tracimare. Su disposizione del sindaco, oggi le scuole del Comune sono rimaste chiuse. La stessa decisione è stata presa anche a Siano, Nocera Inferiore, Pagani, Sarno, Roccapiemonte e San Marzano sul Sarno. (LE PREVISIONI)

Disperso e ritrovato un cercatore di funghi

Brutta disavventura nel pomeriggio di ieri, a Pellezzano, per un 33enne, che si era disperso in montagna mentre cercava funghi. A causa delle pessime condizioni atmosferiche, il giovane aveva perso l'orientamento ma è stato ritrovato dai volontari della protezione civile e dagli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico della Regione Campania.

Temporali e vento su tutta la Regione

Le abbondati piogge e le forti raffiche di vento hanno creato diversi problemi su tutta la Regione. Colpita l’Irpinia, in modo particolare Avellino, dove dal primo pomeriggio, a causa dell'esondazione del torrente Fenestrelle, numerose le zone della città, anche in pieno centro, sono finite sott'acqua. Allagamenti anche nel Sannio e nell’area flegrea. A Napoli, oggi sono rimasti chiusi i parchi pubblici, hanno riaperto invece i cimiteri.

Il maltempo di ieri ha avuto ripercussioni anche sui traporti pubblici: sulla Circumvesuviana sono state interrotte per alcune ore le tratte Pompei-Poggiomarino e Napoli-Sarno, mentre a Capri è stato sospeso il servizio degli aliscafi.