Rapina in centro commerciale all'ingrosso a Napoli: colpiti 15 negozi

Una banda di rapinatori, dopo aver praticato un foro nel pavimento, è entrata nel centro commerciale all'ingrosso di prodotti cinesi in via Argine a Napoli e ha derubato 15 negozi. Il bottino è stato di circa 20mila euro in contanti. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sono entrati dalle fogne, probabilmente da un'intercapedine ricavata nei pressi della rampa autostradale. Le telecamere sono risultate non funzionanti. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Poggioreale.