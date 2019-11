Un uomo di 69 anni è morto a Napoli in un incendio scoppiato la scorsa notte in un'abitazione in via Petrarca, nel quartiere Posillipo. Le fiamme si sono sviluppate nell'appartamento poco prima di mezzanottre per cause accidentali. L'uomo ha cercato di ripararsi nel bagno dell'abitazione, ma è morto probabilmente a causa dei fumi inalati. È stato trovato privo di vita dai vigili del fuoco. Il rogo, che i familiari del 69enne e alcuni vicini hanno tentato di spegnere con secchi d'acqua, è stato domato dai pompieri.