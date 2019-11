Napoli, rubano cellulare ma telecamere riprendono il furto: arrestati

Due uomini hanno messo a segno un furto in un negozio di via Toledo a Napoli ma sono stati riconosciuti e arrestati grazie alle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza. I due, entrati nel negozio, mentre fingevano di parlare fra loro sono riusciti a sottrarre un telefono cellulare dalla borsa di una ragazza. Quando si è accorta del furto appena subito, la giovane ha lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti Falchi della Squadra Mobile, impegnati in controlli in via Toledo.

L'arresto

La ragazza ha indicato l’autore del furto, che è stato bloccato dagli agenti: grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza è stato identificato anche il complice, rintracciato e fermato poco dopo sul corso Umberto I. I due, marocchini di 32 e 24 anni, irregolari sul territorio e noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati per furto con destrezza.