Meteo a Napoli: le previsioni di oggi 1 novembre

La situazione meteo in città

A Napoli cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 16.6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Giornata di Ognissanti improntata a una diffusa copertura nuvolosa su Campania, Calabria e Sicilia, con precipitazioni - anche a locale carattere di rovescio o temporale - più frequenti, intense e persistenti lungo la fascia tirrenica campana e sulle province centro-occidentali dell'isola. Temperature in decisa diminuzione nei valori massimi, specie in Campania e sull'Ovest Sicilia. Venti in rinforzo, da moderati a localmente tesi e a rotazione ciclonica attorno al minimo depressionario. Mari: Tirreno mosso, Canale di Sicilia da poco mosso a mosso, Ionio poco mosso.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 16.6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, è previsto un millimetro di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 8 µg/m³.