Sequestrate 46 auto nel Casertano intestate a un solo prestanome

Sequestrate 46 auto nel Casertano, tutte intestate a una donna di 40 anni titolare di una rivendita di auto che non era operativa ma solo una copertura. Le vetture erano intestate a lei ma usate da altre persone, le quali hanno usato le auto anche per commettere delitti. Per questo motivo i carabinieri del nucleo investigativo di Caserta hanno sequestrato le auto su ordine del gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Le indagini

Dalle indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, è emerso che la donna avrebbe aperto la società con la complicità del marito, il quale aveva dovuto chiudere un'analoga società per problemi di intestazione di mezzi. Lo schema era sempre lo stesso: la 40enne si presentava come titolare di una concessionaria presso le agenzie pratiche di auto del Casertano e formalizzava l'acquisto delle vetture effettuando il cosiddetto "mini-passaggio" o "mini-voltura", che, prevedendo l'esenzione dal pagamento dell'Imposta provinciale di trascrizione (Ipt), consentivano un sostanzioso risparmio. A questo punto le auto venivano consegnate ai reali utilizzatori che pagavano quanto pattuito con la donna senza diventarne proprietari, risparmiando gli oneri del passaggio di proprietà. La 40enne non si preoccupava di eventuali multe o dell'assicurazione perchè risultava nullatenente.