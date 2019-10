Meteo a Napoli: le previsioni del 31 ottobre

La situazione meteo in città

A Napoli nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, sono previsti 9.1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Correnti umide di origine atlantica continuano a interessare le nostre regioni meridionali, alimentando condizioni di generale variabilità, più accentuate lungo i litorali tirrenici di Campania, Calabria e Sicilia con occasione per locali piovaschi. Nel corso del pomeriggio troveranno spazio, inoltre, rovesci a carattere sparso su Cilento, Sila, Serre, Aspromonte ed entroterra centro-orientale dell'isola. Temperature massime in diminuzione sulle regioni peninsulari, senza variazioni significative in Sicilia. Venti deboli prevalentemente occidentali, in rinforzo da ONO-NO. Mari da poco mossi a mossi; fino a molto mosso il Canale di Sicilia in serata.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, sono previsti 7.1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest-Nordovest.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, sono previsti 6.8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,5 µg/m³.