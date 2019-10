Bomba a mano rinvenuta e fatta brillare a Torre Annunziata

Questa mattina, in zona piazza Imbriani, nei pressi della stazione ferroviaria di Torre Annunziata (in provincia di Napoli), è stata ritrovata una bomba a mano. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri, la polizia e gli agenti della municipale che hanno provveduto a sgomberare l’area transennando il luogo in cui è avvenuto il rinvenimento. La squadra degli artificieri è poi arrivata nel punto indicato per far brillare in sicurezza l’ordigno. Un forte boato si è udito in tutto il territorio circostante. Sono ora in corso le indagini per provare a ricostruire come la pericolosa arma sia arrivata in quella zona molto frequentata.