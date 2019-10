La situazione meteo in città

A Napoli nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti cinque millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare quasi calmo.(LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Giornata contraddistinta da condizioni di generale variabilità atmosferica, con il transito di nuvolosità irregolare prevalentemente medio-alta a partire dai settori di Ponente, più compatta su Campania e Sicilia; non escluso, in questo contesto, qualche rovescio o piovasco diurno nelle aree interne montuose dell'isola. Maggiori spazi soleggiati in Calabria. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve flessione nei valori massimi. Venti deboli, tendenti a disporsi da Ovest. Mari poco mossi.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare quasi calmo.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 16,7 µg/m³.