Incidente tra un'auto e uno scooter nel Napoletano: morto 20enne

Un ragazzo di 20 anni, residente a Cercola (Napoli), ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte in via della Libertà a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli). Il 20enne era alla guida di uno scooter T Max quando, per cause in corso di accertamento, è finito contro un'auto guidata da un altro ragazzo ed è deceduto sul colpo. Sull'episodio sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio. La salma del giovane è stata portata all'ospedale Secondo Policlinico di Napoli in attesa dell'autopsia.