Incendiate due auto di un consigliere comunale nel Napoletano

Due automobili di proprietà di Ciro Russo, consigliere comunale di San Giorgio a Cremano (Napoli), sono state date alle fiamme la notte scorsa in via Farina, nel vicino comune di Ercolano. I due veicoli, una Toyota Rav 4 e una Nissan Cube, erano parcheggiati a pochi metri di distanza l’uno dall’altro, non distanti dall’abitazione di Russo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio, mentre la polizia sta indagando per capire l’origine del rogo.

Un anno fa benzina sull'auto

Non si tratta del primo atto intimidatorio nei confronti del consigliere comunale. L’anno scorso, ignoti cosparsero di benzina la sua auto ma il fiuto dei suoi cani attirò la sua attenzione, evitando il peggio. Russo è iscritto al gruppo di opposizione 'LiberaMente San Giorgio'.

Incendiato anche lo scooter del sindaco

Pochi giorni fa, invece, è stato incendiato lo scooter del sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno. Sconosciuti si sono introdotti nel parco privato in cui il primo cittadino vive con altre famiglie dando alle fiamme il motorino e altri due mezzi parcheggiati lì vicino.