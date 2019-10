Tragedia questa mattina al mercato di Quarto, nel Napoletano, in piazza Leonardo Da Vinci. Una donna di 62 anni è stata investita e uccisa dal furgone in retromarcia di uno dei venditori, che stava facendo manovra per posizionarsi nello stallo assegnato. Nonostante le cure prestate dai presenti e dagli operatori del 118, giunti sul posto, per la donna non c'è stato nulla da fare.

In corso gli accertamenti

I carabinieri e gli agenti della polizia locale sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le cause per le quali la donna è stata colpita in pieno dalla parte posteriore del furgone. Il corpo della 62enne è stato trasferito al Policlinico di Napoli per l’autopsia, mentre l'area della tragedia e il mezzo sono stati messo sotto sequestro. In seguito a quanto accaduto, il mercato non si è svolto.