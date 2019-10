Furbetti del cartellino a Pozzuoli: indagati 12 dipendenti comunali

Avrebbero utilizzato in maniera fraudolenta il badge magnetico coprendosi a vicenda durante le assenze sul posto di lavoro, per questo 12 dipendenti del Comune di Pozzuoli e tre Lavoratori socialmente utili sono indagati per i reati di truffa e di sostituzione di persona. Gli episodi di cui sono accusate le 15 persone sarebbero stati commessi tra aprile e maggio dello scorso anno. Gli indagati sono tutti lavoratori che operano presso il mercato ittico all'ingrosso, in via Fasano. Le indagini sono state condotte dalla squadra giudiziaria della polizia municipale di Pozzuoli, coordinate dal pubblico ministero Catello Maresca.