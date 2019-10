Napoli, picchia ex compagna e poi tenta la fuga: fermato in aeroporto

I carabinieri della compagnia Napoli Stella hanno sottoposto a fermo un 30enne di origine romena, senza fissa dimora, per maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona aggravato e lesioni personali aggravate. L’uomo, infatti, lo scorso 20 ottobre ha malmenato l’ex compagna, una ragazza di origine ucraina, e ha poi tentato la fuga, ma i militari sono riusciti a bloccarlo all’aeroporto di Capodichino, dove era in procinto di partire verso la Spagna.

L’aggressione

Domenica scorsa, il 30enne si è recato presso l’abitazione della donna e, dopo averla picchiata, l'ha costretta con un coltello puntato alla gola a seguirlo fuori dall’abitazione, obbligandola poi a dormire insieme a lui su un materasso abbandonato per strada. Approfittando di un momento di distrazione, la ragazza è riuscita a scappare e a chiedere aiuto ai carabinieri. I militari si sono così messi alla ricerca dell’uomo, che nel frattempo si era dato alla fuga, controllando anche le liste d'imbarco dell'aeroporto di Capodichino e hanno scoperto che il ricercato aveva acquistato un biglietto aereo di sola andata per la Spagna. L’uomo è stato bloccato al terminal per le partenze. La donna ha portato lesioni agli arti, al volto e al collo, giudicate guaribili in 30 giorni.