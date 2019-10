Sotto processo per stalking e maltrattamenti da qualche anno, il giudice gli concede di vedere la figlia solo in incontri protetti ma lui, 30enne di Napoli, non ci sta e, tramite un video su Facebook, ha lanciato un messaggio minatorio rivolto alla ex compagna, dalla quale si è separato. "Io per mia figlia mi faccio 30 anni", dice l’uomo, nel filmato, nel quale lo si vede indossare una maglietta con la scritta 'Non posso uscire con te, il mio papà, lo ha detto il giudice'.

La donna ha presentato denuncia

Il video, nel quale l’uomo sembra dichiarare di essere disposto a compiere gesti estremi pur di passare più tempo con la figlia (30 anni di carcere è la pena per omicidio), ha fatto aumentare le preoccupazioni della donna, tanto da spingere il suo avvocato, Sergio Pisani, a presentare una nuova denuncia in Procura a Napoli. Il filmato è confluito, spiega il legale, "nel primo fascicolo aperto dagli inquirenti nei confronti del trentenne, quello per stalking e maltrattamenti che lo vede già sotto processo". L’uomo "non è stato ancora raggiunto da misure cautelari, ma - sottolinea l’avvocato - bisogna comprendere che oggi l'utilizzo dei social va monitorato e debitamente censurato quando può portare a simili conseguenze nei confronti delle inermi vittime".

Minacce sempre più frequenti

Dall’inizio del procedimento, l’ex compagna è infatti diventata "vittima di una vera e propria campagna mediatica denigratoria che va avanti ormai da qualche anno", aggiunge Pisani. Da allora, è aumentata la frequenza dei video denigratori e dei messaggi in chat dai contenuti violenti, con il conseguente peggioramento delle condizioni fisiche e psicologiche della donna, costretta a uscire solo se necessario e sempre in compagnia.