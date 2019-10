Benevento, sorpreso con della benzina in area Stir: aperte le indagini

Un uomo è stato fermato con alcune bottiglie piene di benzina mentre si trovava in Contrada Stazione di Ponte, a Casalduni (Benevento), nell'area del Sito di stoccaggio di rifiuti (Stir) dove nella notte tra il 19 ed il 20 ottobre è scoppiato un incendio. L'uomo fermato è un operaio della società che gestisce il sito il quale non percepisce lo stipendio da circa tre mesi.

L'intervento dei carabinieri

I carabinieri del comando provinciale hanno individuato l'operaio durante alcuni controlli disposti a seguito dell'ultimo incendio. L'uomo stava camminando al buio quando è stato sorpreso dai militari e ha mostrato subito segni di insofferenza. Nello zaino aveva tre bottiglie di plastica con all'interno quattro litri di benzina, un masso in pietra dal peso di circa un chilo e mezzo, una corda di nylon lunga circa quindici metri, del nastro adesivo di colore bianco e rosso. L'uomo, precedenti di polizia, non è stato in grado di giustificare il possesso del materiale ed è stato portato in caserma per ulteriori accertamenti. I militari hanno avviato un'inchiesta per fare luce sulla vicenda.