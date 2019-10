Meteo a Napoli: le previsioni di oggi 25 ottobre

La situazione meteo in città

A Napoli nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Temperature in diminuzione nei valori massimi, più marcata in Sicilia. Ventilazione a rotazione ciclonica, da moderata a tesa da O-NO sul Canale di Sicilia, disposta da S-SE su Sicilia ionica e Calabria, debole mediamente orientale in Campania. Mari tutti mossi o molto mossi. Allerta gialla su tutta la regione.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,1 µg/m³.