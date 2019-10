Nozze trash a Napoli, neomelodico incontrò il fratello di de Magistris

C'è un nuovo capitolo sulle indagini delle cosidette nozze trash, dello scorso 26 marzo a Napoli, tra il neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli, vedova dello scissionista Gaetano Marino. Nell'informativa dei carabinieri, presentata al Tribunale del Riesame, è documentato anche un incontro, avvenuto la mattina dello scorso 13 marzo, tra il cantante e Claudio de Magistris, fratello del sindaco di Napoli, e un fitto scambio di messaggi e telefonate. Lo riporta Il Mattino.

Le persone indagate

Tony Colombo e Claudio de Magistris figurano tra le otto persone indagate dalla Procura Antimafia per il concerto non autorizzato tenutosi in piazza del Plebiscito la sera dello scorso 26 marzo, ma segnalato all'apposito ufficio del Comune come un flash mob. L'incontro è avvenuto lo stesso giorno in cui all'apposito ufficio del Comune di Napoli è giunta la richiesta, via mail, di autorizzazione del flash mob, che poi si rivelerà un vero e proprio concerto.

La tesi degli inquirenti

Per gli inquirenti il fratello del sindaco avrebbe favorito il concerto del cantante neomelodico. Secondo i militari, è quell'incontro il momento in cui la condotta illecita che viene contestata agli indagati inizia a concretizzarsi.