La situazione meteo in città

A Napoli bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Giornata stabile e prevalentemente soleggiata sulla Campania con al più innocue velature di passaggio e gli ormai consueti banchi di nebbia o foschia nottetempo e al primo mattino nelle vallate interne. Temperature ben superiori alle medie climatiche di fine ottobre, valori diurni stazionari. Venti deboli, in progressivo rinforzo. Mari mossi.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 22,5 µg/m³.