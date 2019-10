Meteo a Napoli: le previsioni del 22 ottobre

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Il promontorio subtropicale interessa ancora i settori centro-orientali del Mediterraneo e l'area balcanica, rinnovando condizioni di stabilità e bel tempo sulle nostre regioni meridionali, in un contesto termico ben superiore ai canoni stagionali. Ne scaturisce una giornata ampiamente soleggiata su Campania, Calabria e Sicilia, con solo qualche velatura in transito e banchi di nebbia o foschia in formazione nottetempo e al primo mattino nelle valli.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 13,2 µg/m³.