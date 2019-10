Tentano di rubare pezzi di rotaie in un deposito a Caserta: bloccati

Due uomini sono stati sorpresi ieri dalla polizia ferroviaria nel deposito locomotive dello scalo ferroviario di Caserta mentre cercavano di rubare spezzoni di rotaie. Uno dei due, un pregiudicato di 47 anni, è finito in manette e poi ai domiciliari, mentre il complice 43enne è stato denunciato e sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I due sono accusati di furto aggravato.

Il tentato furto

Secondo le prime ricostruzioni, hanno agito durante la pausa domenicale, approfittando della scarsa presenza di personale tecnico delle ferrovie. Si sono introdotti nel deposito utilizzando un telecomando clonato con cui hanno aperto il cancello, poi hanno indossato le pettorine catarifrangenti per camuffarsi. Hanno provato a caricare sul camion il materiale ferroviario, tra cui spezzoni di rotaie, in sezioni da sei metri ciascuna, stoccate insieme a un deviatoio e a una cassa di manovra, tutte parti di un unico blocco di scambio recentemente sostituito e in attesa di essere classificato. L'intero blocco, rivenduto sul mercato estero ai paesi in via di sviluppo, avrebbe consentito ai due di intascare circa 50mila euro.