Facevano finta di essere degli avvocati per riuscire a truffare le proprie vittime, solitamente persone anziane. Sette i casi accertati, tra aprile e maggio scorsi. Due le persone arrestate nell'ambito di una operazione congiunta dei carabinieri delle compagnie di Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, e Torre del Greco, comune sempre della provincia partenopea. A finire agli arresti domiciliari un 55enne, già noto alle forze dell'ordine, e un 29enne incensurato, entrambi del quartiere mercato di Napoli.

Il modus operandi

Per riuscire a ingannare le proprie vittime il copione che mettevano in atto era sempre lo stesso: si fingevano avvocati e provavano a incastrare i propri bersagli con una telefonata. Dicevano alle persone anziane che un vicino parente aveva seri problemi di denaro e solo la generosità di un familiare avrebbe potuto sanarne i debiti. Poi, si presentavano nelle abitazioni degli anziani individuati e, ancora in veste di legali, riuscivano a farsi consegnare contante o oggetti preziosi come fedi nuziali e monili in oro. Viste le numerose denunce presentate e il rituale modus operandi adottato, i carabinieri hanno incrociato e rielaborato i dati raccolti e dato un volto ai due finti avvocati.