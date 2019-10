Napoli, incendio di rifiuti nel quartiere Barra: due arrestati

I carabinieri hanno arrestato M.N., di 36 anni, e L.B., di 63 anni, entrambi residenti nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, che sono stati sorpresi mentre stavano dando fuoco a un grosso cumulo di rifiuti nel cortile di un’impresa di traslochi a Barra (un grande quartiere in periferia a Napoli) e avevano provocato una colonna di fumo tale da far intervenire le forze dell’ordine.

Accertamenti in corso

I due, già denunciati in passato, sversavano liquido infiammabile sui rifiuti prima di incendiarli. I residui venivano poi stoccati in container metallici, la cui destinazione non è ancora stata accertata dai militari. Sono in corso gli accertamenti dell’Arpac sul tipo di materiale andato a fuoco in quell’area.