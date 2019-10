Le previsioni meteo del weekend a Napoli dal 19 al 20 ottobre

La situazione meteo in città

A Napoli giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. Domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Alta pressione è presente sulle nostre regioni e determina tempo stabile e perlopiù soleggiato, fatta eccezione per qualche annuvolamento a carattere sparso. Non si esclude qualche debole pioggia. Temperature stabili su valori miti. Venti in prevalenza da Sud. mari da poco mossi a mossi. Domenica l'alta pressione è presente sulle nostre regioni portando tempo nel complesso stabile ma non del tutto soleggiato.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. Domenica giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

La situazione meteo a Caserta

Caserta cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. Domenica giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per il weekend è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 22,9 µg/m³.