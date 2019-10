Pregiudicato guida una moto senza patente: arrestato nel Napoletano

A.A., pregiudicato di 36 anni e ritenuto un esponente di spicco del clan Verde, è stato trovato per la terza volta alla guida di una moto nonostante gli fosse stata ritirata la patente in precedenza. I carabinieri lo hanno così arrestato a Sant’Antimo in seguito a un controllo. L’uomo era sottoposto a sorveglianza speciale da parte della polizia di Stato e, per questo motivo, si ritrovava sprovvisto dei documenti necessari per poter girare in strada con un mezzo di trasporto in maniera autonoma. Il presunto affiliato alla cosca Verde è stato trasferito in carcere.