Whirlpool, al via il corteo dei lavoratori a Napoli

E' partito da piazza Municipio a Napoli il corteo dei lavoratori Whirlpool (LE TAPPE DELLA VICENDA). Il 15 ottobre, durante l'incontro con il premier Giuseppe Conte, l’azienda ha dato l'annuncio dello stop alla produzione nello stabilimento di via Argine a partire dal primo novembre. A seguito della notizia sono esplose le proteste dei lavoratori ed è stato indetto il corteo odierno, promosso dalle organizzazioni sindacali.

Il corteo

Circa 200 operai stanno manifestando con striscioni e bandiere, scandendo slogan come "Napoli non molla" e "La gente come noi non molla mai" rivolti anche contro i vertici della multinazionale. Al momento il corteo dei lavoratori ha abbandonato il percorso previsto e con una deviazione ha raggiunto la Galleria Umberto I, gremita di turisti. Gli operai gridano slogan e chiedono la solidarietà dei presenti. Il corteo dovrebbe terminare davanti a palazzo Santa Lucia dove è previsto un incontro tra una delegazione di lavoratori e sindacalisti e la giunta regionale. Fim Fiom e Uilm sollecitano un nuovo intervento da parte del governo campano in questa vertenza.