Salerno, fatture per operazioni inesistenti: sequestro di 500mila euro

Quattro persone sono coinvolte, a Sant'Egidio del Monte Albino, nel Salernitano, nei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e riciclaggio nella commercializzazione di veicoli di grossa cilindrata.

L'indagine

Le indagini della guardia di finanza ha svelato che per evadere l'imposta sul valore aggiunto, veniva constatato l'utilizzo in dichiarazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Inoltre, l'iva evasa era impiegata nelle attività economiche delle varie società di volta in volta costituite soltanto come schermo apparente, che venivano intestate a meri prestanome. Sono state eseguite ordinanze di custodia cautelare per le persone coinvolte e il sequestro preventivo di oltre 500mila euro.