Salerno, omicidio di Ciro D’Onofrio: arrestato presunto killer 19enne

La squadra mobile della Questura di Salerno ha arrestato il 19enne S.G. poiché ritenuto il presunto omicida di Ciro D’Onofrio. L’uomo fu ucciso con almeno tre colpi di pistola esplosi da due sicari a bordo di una moto lo scorso 30 luglio 2017 nelle vie del centro di Salerno, durante un agguato dovuto a un regolamento di conti per lo spaccio di droga. Il giovane, all'epoca dei fatti minorenne, si trovava in una comunità per minori del foggiano. Le indagini delle forze dell’ordine hanno portato in questi due anni all'individuazione dei due ipotetici responsabili: il 19enne in manette nella serata di mercoledì 16 ottobre e un maggiorenne arrestato lo scorso luglio. Gli inquirenti, per agire, si sono basati sui tabulati dei telefoni cellulari in uso alla vittima e agli indagati. Salerno, caso D'Onofrio: per la procura fu omicidio premeditato