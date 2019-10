Meteo a Napoli: le previsioni del 17 ottobre

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Una nuova ripresa del geopotenziale in quota determina un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni meridionali. Giornata stabile, gradevole e ampiamente soleggiata in Campania. Temperature in lieve flessione. Ventilazione debole di direzione variabile, salvo rinforzi da N/NO sul Canale di Sicilia e localmente sul basso Tirreno. Mari ancora mossi ad inizio giornata, ma con tendenza a graduale attenuazione del moto ondoso.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nordovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 36,5 µg/m³.