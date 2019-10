Fiammata dal camino: 68enne morto ustionato nel Salernitano

Un uomo di 68 anni è morto questa mattina a Montesano sulla Marcellana, nel Salernitano, per le ustioni causate da una fiammata scaturita dal camino di casa. L’ipotesi è che l’uomo, che viveva da solo in un appartamento in frazione Scalo, abbia cercato di accendere il camino con del liquido infiammabile e sia poi stato investito da un ritorno di fiamma. A dare l’allarme i vicini, che avevano visto il fumo uscire dall’abitazione del pensionato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sala Consilina e i vigili del fuoco. In casa del pensionato c’era un cane, messo in salvo dai pompieri.