Alta tensione a Barcellona, non si ferma la protesta: migliaia in piazza. FOTO

Non si placa la rabbia dei catalani per le condanne ai 12 leader. A soqquadro alcune zone della città: barricate, cassonetti e auto in fiamme, polizia usa lacrimogeni. La manifestazione era iniziata con il lancio in aria di carta igienica per mostrare ira ncontro Madrid