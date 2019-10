Caserta, ubriaca lancia due coltelli contro l’ex marito: arrestata

Ha raggiunto l’ex marito in un bar nel centro di Caserta e ha tentato di ferirlo lanciandogli contro due coltelli da cucina, che fortunatamente non hanno colpito nessuno. Una 34enne, in evidente stato di ebbrezza, è stata arrestata dai carabinieri con l’accusa di minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’episodio è accaduto nella tarda serata di ieri in un locale di via Settembrini.

La fine della relazione tra i due

I militari che sono intervenuti hanno scoperto che i due erano sposati ma la loro relazione era terminata ed era stata caratterizzata dalla violenza dell’uomo nei confronti della moglie, tanto che era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna. Tuttavia, ieri sera è stata la 34enne a prendere l’iniziativa, raggungendo l'ex marito e scagliandogli contro due coltelli con una lama di 13 e 20 centimetri, che non hanno colpito nessuno.