Stoccaggio illecito di rifiuti a Giugliano, sequestrato stabilimento

A Giugliano, nel Napoletano, i carabinieri del Noe hanno scoperto uno stabilimento industriale dedito alla produzione di "minuteria metallica per carpenteria leggera". La ditta non smaltiva i rifiuti derivanti dal ciclo produttivo, che venivano illecitamente stoccati nel piazzale dell'azienda.

Il ritrovamento di rifiuti pericolosi

I militari hanno ritrovato ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi. Si tratta di guaine bituminose, stracci e segatura intrisi di oli e solventi, nonché rifiuti speciali non pericolosi costituiti da imballaggi di carta, cartone, imballaggi metallici, imballaggi in plastica e legno depositati in maniera incontrollata in area scoperta, senza alcuna protezione per le matrici ambientali. Inoltre, sono stati sequestrati il piazzale di 300 metri quadrati, 15 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi e 50 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi. Il gestore dell'attività è stato denunciato.