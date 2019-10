La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Una nuova perturbazione atlantica raggiunge il Nord Italia, innescando l'afflusso di correnti miti e via via più umide dai quadranti sudoccidentali sulle nostre regioni meridionali. Nuvolosità in graduale aumento nel corso della giornata in particolare sulla costa campana. Tra la tarda serata e la notte rovesci e temporali, avamposto del sistema frontale, raggiungeranno il Casertano e l'Arcipelago Flegreo, per poi estendersi alla media e bassa Campania. Tirreno poco mosso.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 13,5 µg/m³.