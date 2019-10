Un blitz contro la camorra è scattato nella mattina di oggi. Gli arresti, 23 in tutto, riguardano presunti affiliati al nuovo clan Partenio, che gestisce gli affari illeciti tra Avellino e altri comuni della provincia. Gli inquirenti ipotizzano nei confronti degli indagati i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, usura, estorsione, detenzione di armi ed altro. L'operazione, nome in codice 'Partenio 2.0', che vede impegnati 250 militari dell'Arma è scattata dopo alcuni allarmanti episodi che si sono verificati di recente. Ad eseguire le misure cautelari chieste dalla Dda di Napoli sono stati i carabinieri di Avellino.

Le parole del sottosegretario alla Difesa

"Ottima notizia: 23 arresti tra Avellino e provincia. I carabinieri, impegnati in una vasta operazione anticamorra, hanno eseguito 23 misure cautelari chieste e ottenute dalla Dda di Napoli. È un duro colpo al nuovo clan Partenio che gestisce affari illeciti tra Avellino e altri comuni della provincia – afferma in una nota il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo che aggiunge – Nel catanzarese, altri 17 arresti per 'ndrangheta in un blitz dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro. "L'Arma dei Carabinieri si conferma eccellenza a tutela della legalità! Grazie per il continuo impegno e congratulazioni per questi importanti risultati conseguiti", ha concluso Tofalo.