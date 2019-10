Whirlpool, il ministro Patuanelli incontra gli operai a Napoli

Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha ricevuto una delegazione di operai della Whirlpool Napoli. L'incontro, hanno fatto sapere gli operai, era programmato. Patuanelli è a Napoli per Italia 5 Stelle, in corso alla Mostra d'Oltremare fino a domani. "Vogliamo tenere accesi i riflettori - ha detto uno degli operai poco prima dell'incontro -. Il Governo punta sul Sud e non possiamo permettere che chiuda una grande fabbrica come la Whirlpool".

Il corteo

Ieri si è tenuto in città un corteo dei lavoratori per scongiurare l'annunciata cessione dello stabilimento alla Prs. Circa duecento persone si sono dirette dal sito di via Argine alla stazione centrale di piazza Garibaldi, dove si è tenuto un presidio durato circa mezz’ora.