Rapinò cellulare e borsello a Portici, preso 20enne nel Napoletano

Un 20enne residente a Portici, in provincia di Napoli, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale partenopeo, su richiesta della Procura del capoluogo campano, per una rapina che il giovane avrebbe commesso ai danni di un suo concittadino 45enne, a cui avrebbe sottratto il telefono cellulare e il borsello. Le indagini sono scattate in seguito alle segnalazioni della vittima. Grazie al sistema di videosorveglianza della zona e alle analisi delle immagini registrate è stato possibile per le forze dell’ordine individuare nel Comune di Portici il presunto colpevole della rapina.