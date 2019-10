La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare quasi calmo. Domenica cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Un campo anticiclonico determina condizioni prevalentemente soleggiate e improntate ad una generale stabilità atmosferica sulle regioni meridionali, seppur con qualche eccezione. Correnti umide dai quadranti orientali determinano infatti la persistenza di banchi di nubi basse tra la Calabria e la Sicilia ionica; spazio anche a qualche addensamento cumuliforme nelle ore pomeridiane a ridosso dei rilievi, seppur senza fenomeni significativi. Temperature in rialzo lungo i litorali tirrenici, in flessione nei valori massimi sulla fascia ionica. Domenica ancora una giornata improntata ad un ampio soleggiamento, inframezzato dal transito di innocue velature tra Campania e alta Calabria.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.. Domenica cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornataDurante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per il weekend è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 13.9 µg/m³.