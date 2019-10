Meteo a Napoli: le previsioni del 10 ottobre

La situazione meteo in città

A Napoli giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare quasi calmo. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

La pressione è in graduale aumento; tuttavia le estreme regioni meridionali con particolare riferimento all'area ionica risentono di una modesta area di bassa pressione responsabile di qualche pioggia o acquazzone. Più soleggiato ed asciutto in Campania. Temperature in aumento, venti di Grecale moderati ma in attenuazione. Mari mossi specie lo Ionio ed il Canale di Sicilia.

La situazione meteo ad Avellino

La situazione meteo ad Avellino. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 13,8 µg/m³.