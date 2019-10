Casalnuovo, scoperta in un sotterraneo una discarica abusiva di oltre mille metri quadrati

Pneumatici fuori uso, cerchi per automobili, scarti di lavorazioni edilizie, veicoli abbandonati, materiale ferroso e altre tipologie di rifiuti. Il tutto stipato in un sotterraneo di oltre mille metri quadrati, al quale si accedeva dalla porta secondaria di un’officina di Casalnuovo, nel Napoletano. A fare la sconcertante scoperta sono stati gli agenti della task force creata per il contrasto al fenomeno della cosiddetta "Terra dei Fuochi” e coordinata dal vice prefetto Gerlando Iorio.

Una bomba ecologica

Alla cavità sotterranea, alta circa sette metri, si accedeva attraverso delle scale sterrate, difficilmente praticabili a causa dell’enorme quantità di pneumatici accatastati. Gli spazi sotterranei, adibiti a discarica abusiva, erano colmi di rifiuti di ogni genere e costituivano una vera e propria bomba ecologica, soprattutto perché situati in una zona densamente popolata. Il titolare e il gestore dell’attività è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Nola, mentre tutta l'area è stata sequestrata.

I controlli

L'operazione di controllo straordinario del territorio per il contrasto al fenomeno dei roghi ha interessato anche le aree dei comuni di Marigliano, Somma Vesuviana, Castello di Cisterna e Brusciano, nonché quelle di Calvizzano e Casavatore in collaborazione con le rispettive polizie locali. Verifiche sono state eseguite su 14 attività, tra cui calzaturifici, autocarrozzerie, officine meccaniche, di riparazione, pneumatici, alcune risultate prive di qualsivoglia autorizzazione. Undici quelle sequestrate, mentre dodici sono le persone denunciate per gestione e smaltimento illecito dei rifiuti, esercizio abusivo della professione, emissioni in atmosfera e immissioni in fogna non autorizzate e inquinamento ambientale.