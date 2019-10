Napoli, esplosi 14 colpi di pistola in strada

Spari in strada a Napoli ieri sera: in via Villa Bisignano, nella zona orientale della città, sono stati esplosi quattordici colpi d'arma da fuoco con una pistola calibro 9. Un’abitazione in zona, al primo piano di un palazzo, è stata raggiunta da alcuni proiettili ma fortunatamente non si registrano feriti. Il fatto è stato segnalato alla questura intorno alle 23 di ieri. Sul posto sono intervenute le volanti e gli uomini della Scientifica che hanno ritrovato i 14 bossoli. Si indaga per fare luce su quanto accaduto.