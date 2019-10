Furti e rapine nel Napoletano: eseguite cinque ordinanze

I carabinieri della Compagnia di Pozzuoli (Napoli) hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare, di cui due in carcere e tre ai domiciliari, nei confronti di cinque indagati per associazione a delinquere, furto e rapina. Due dei destinatari del provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica, si trovano già in carcere per altri fatti.

I furti

Ai cinque indagati vengono contestati 18 furti commessi in area flegrea in abitazioni ed esercizi commerciali da ottobre 2017 a marzo 2018, durante i quali sono stati sottratti trattori, motocoltivatori, attrezzature agricole, utensili per l'edilizia ed altro. In un episodio la vittima, avendo sorpreso i ladri sul fatto, era stata aggredita e aveva riportato lesioni giudicate guaribili in giorni 10.